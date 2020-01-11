بالفيديو.. سبب ظهور إيهاب توفيق في الشرفة أثناء حريق منزله

القاهرة(صدى):

تحدث أحمد لطفي أحد الأصدقاء المقربين للفنان المصري إيهاب توفيق، عن سبب ظهور إيهاب على الشرفة أثناء حريق منزله، قائلا:” إنه كان يحاول النزول عبرها إلى الطابق الثاني ولم ينجح في هذا”.

وأبان لطفي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “صباحك مصر” المذاع على فضائية” MBC مصر “، أن إيهاب توفيق حاول النزول لإنقاذ والده إلا أن الدخان الكثيف منعه من ذلك، لافتا إلى أن الحريق حدث بسبب المدفأة وأن العاملة المنزلية لم تتمكن من التحرك بسرعة من أجل إخماده لأن النار انتقلت إلى الستائر وسائر أنحاء المنزل في وقت قصير.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن والد إيهاب توفيق توفي بسبب كثافة الدخان وليس نتيجة الاحتراق.