محمد أبو هداية: طواويس النصر يلعبون بعنف ويحتجون على الحكام

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي والناقد الرياضي، محمد أبو هداية، أفعال محترفي فريق النصر واعتراضهم على الحكام في لقاء القمة أمام نادي الاتحاد، مساء أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد أبو هداية، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏كما هي عادتهم أجانب النصر .. بيتروس، جوليانو، مرابط، حمدالله.. طواويس في أي لقاء يلعبون بعنف ويحتجون على الحكام باستمرار ولو تفرغوا للعب أكثر من الصراخ على الحكام لكان خدموا فريقهم بشكل أفضل! “.

وتعادل الاتحاد أمام النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما؛ ليتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي العميد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.