بالفيديو.. خريجة دبلوم صحي تتحدث عن تفاصيل مثيرة بشأن إلغاء الدفعة الثالثة
كشفت فاطمة العيسى خريجة دبلوم صحي عن ردة فعلها بعد إلغاء توظيف الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية.
وأضافت العيسي خلال حوارها ببرنامج “ياهلا”، قائلة:” استقلت من وظيفتي في بداية 2018 على أمل إني سأنضم للمعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام”.
ولفتت العيسي:” صدمنا إن ما في دفعة ثالثة لأن ما في أعداد كافية”، مبينة:” قابلت كذا مسؤول في وزارة الصحة بعدما رأينا تغريدة تؤكد إلغاء الدفعة الثالثة فقد نزلت علينا مثل الصاعقة”.
وتابعت:” عندما قابلت مدير التوظيف بوزارة الصحة أكد لنا الخبر الخاص بإلغاء الدفعة الثالثة وطلب منا تغيير التخصص”، مناشدة المسؤولين بالتراجع عن قرار الإلغاء.
فاطمة العيسى – خريجة دبلوم صحي
استقلت من وظيفتي في بداية 2018 على أمل إني سأنضم للمعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام، لكن صدمنا إن ما في دفعة ثالثة لأن ما في أعداد كافية! #خريجي_الدبلومات_الصحيه#الدبلومات_الصحيه_في_ياهلا pic.twitter.com/pFvuv0wp7m
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2020
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