بالفيديو.. خريجة دبلوم صحي تتحدث عن تفاصيل مثيرة بشأن إلغاء الدفعة الثالثة 

علي القحطاني(صدى):

كشفت فاطمة العيسى خريجة دبلوم صحي عن ردة فعلها بعد إلغاء توظيف الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية.

وأضافت العيسي خلال حوارها ببرنامج “ياهلا”، قائلة:” استقلت من وظيفتي في بداية 2018 على أمل إني سأنضم للمعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام”.

ولفتت العيسي:” صدمنا إن ما في دفعة ثالثة لأن ما في أعداد كافية”، مبينة:” قابلت كذا مسؤول في وزارة الصحة بعدما رأينا تغريدة تؤكد إلغاء الدفعة الثالثة فقد نزلت علينا مثل الصاعقة”.

وتابعت:” عندما قابلت مدير التوظيف بوزارة الصحة أكد لنا الخبر الخاص بإلغاء الدفعة الثالثة وطلب منا تغيير التخصص”، مناشدة المسؤولين بالتراجع عن قرار الإلغاء.