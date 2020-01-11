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  3. بالفيديو.. خريجة دبلوم صحي تتحدث عن تفاصيل مثيرة بشأن إلغاء الدفعة الثالثة 

بالفيديو.. خريجة دبلوم صحي تتحدث عن تفاصيل مثيرة بشأن إلغاء الدفعة الثالثة 

بالفيديو.. خريجة دبلوم صحي تتحدث عن تفاصيل مثيرة بشأن إلغاء الدفعة الثالثة 
علي القحطاني(صدى):

كشفت فاطمة العيسى خريجة دبلوم صحي عن ردة فعلها بعد إلغاء توظيف الدفعة الثالثة لخريجي الدبلومات الصحية.

وأضافت العيسي خلال حوارها ببرنامج “ياهلا”، قائلة:” استقلت من وظيفتي في بداية 2018 على أمل إني سأنضم للمعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام”.

ولفتت العيسي:” صدمنا إن ما في دفعة ثالثة لأن ما في أعداد كافية”، مبينة:” قابلت كذا مسؤول في وزارة الصحة بعدما رأينا تغريدة تؤكد إلغاء الدفعة الثالثة فقد نزلت علينا مثل الصاعقة”.

وتابعت:” عندما قابلت مدير التوظيف بوزارة الصحة أكد لنا الخبر الخاص بإلغاء الدفعة الثالثة وطلب منا تغيير التخصص”، مناشدة المسؤولين بالتراجع عن قرار الإلغاء.


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