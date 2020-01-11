خالد عبدالرحمن يقتحم عالم التمثيل بـ«ضرب الرمل»

الرياض(صدى):

اقتحم الفنان خالد عبد الرحمن عالم التمثيل بالمشاركة في مسلسل “ضرب الرمل”، الذي سيعرض في رمضان القادم.

ويعتبر “ضرب الرمل” أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية “ضرب الرمل” للروائي محمد المزيني والتي نشرها بالتتابع خلال ثلاث سنوات من “2008 حتى 2010”.

ويسرد المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ الاجتماعي من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية التي كان لها أكبر الأثر على تشكيل الثقافة والمجتمع السعودي، وجاء المسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما.