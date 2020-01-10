امرأة ترغب في الطلاق بسبب الزوجة الثانية والمحكمة ترفض

أبوظبي(صدى):

أيدت محكمة في الإمارات، طعن رجل ضد حكم استئناف قضى بتطليقه من زوجته بعد زواجه من أخرى.

ووصفت المحكمة الحكم بالخاطئ والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والذي قرر التفريق بينهما دون سند مع عدم ثبوت الضرر.

وكانت المدعية أقرت بأن زوجها يعاملها معاملة حسنة وطيبة، لذلك فإن حكم الاستئناف يكون أخطأ في فهم الواقع، وخالف أحكام الشريعة الإسلامية.