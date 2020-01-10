امرأة ترغب في الطلاق بسبب الزوجة الثانية والمحكمة ترفض
أيدت محكمة في الإمارات، طعن رجل ضد حكم استئناف قضى بتطليقه من زوجته بعد زواجه من أخرى.
ووصفت المحكمة الحكم بالخاطئ والمخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والذي قرر التفريق بينهما دون سند مع عدم ثبوت الضرر.
وكانت المدعية أقرت بأن زوجها يعاملها معاملة حسنة وطيبة، لذلك فإن حكم الاستئناف يكون أخطأ في فهم الواقع، وخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4234 ] نشر منذ 6 ساعات
قصدها تقول .. أنه ما تتحمل زوجة ثانية …
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6899 ] نشر منذ 2 ساعتين
طالما تريدين الفكة منه اخلعية
رااايق[ عدد التعليقات: 7826 ] نشر منذ 1 ساعة
خليجياً ** سمعنا أن الحريم الأوليين قالوا ( الضره تحر حتى لو كانت بالقبر) **!!!
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تحس أن الزوج لما تزوج عليها الثانية * أصابها بمقتل * حتى لو الثانية ماتت وأدفنت بالقبر **!!!!
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مع الأنفتاح اللي صاير والتحرر ***!!!!!!! ما أدري أيش يقولون الحين ***؟؟!!