فهد الشهراني يشعل حماس الجمهور بمسرح شارع الفن في مهرجان المجاردة

محمد بن طحيطح تصوير: محمد عبدالله(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير لهذا العام اقيمت مساء امس الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/١٥هـ امسية شعرية للشعر النبطي قدمها فارس الكلمة الشاعر فهد الشهراني الذي أبدع وأمتع وأدارها الاستاذ أحمد معيض الشهري وقد شهدت الأمسية حضور جماهيري غفير.

وقد أقيم على جانب هذه الأمس المسابقة الشعرية للشعر النبطي والتي سبق أن أعلنت عنها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة لفتح المجال للشباب.

وإبراز مواهبهم الشعرية من خلال المشاركة في هذه المسابقة وقد شارك في هذه المسابقة العديد من الشعراء الشباب ووصل إلى المرحلة النهائية أربعة شعراء وهم علي محمد ال مبيت الشهري ومحبوب فهيد القرني وعبد القادر علي الشهري وعبد الرحيم سالم الشهري.

وقت قيّم مشاركات المتسابقين ضيف الأمسية الشاعر فهد الشهراني حيث حصل على المركز الاول الشاعر علي ال مبيت الشهري وفي ختام الامسية تم تكريم الفائزين كما تم تقديم درع تذكاري لضيف الامسية بهذه المناسبة .

كما تدعو اللجنة المنظمة الجماهير والزوار لحضور مهرجان العرضة مساء اليوم السبت والمقام بمسرح قرية ربوع بلادي بعد صلاة العشاء حيث سيقدم لون المدقال والعرضة الشعبية بمشاركة نخية من شعراء العرضة .