‏الاتحاد العربي لكرة القدم يستحدث بطولة لكرة القدم النسائية

فاطمة الرويلي(صدى):

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عقد مساء اليوم في مدينة جدة اجتماع مجلس الاتحاد الـ 71 بحضور أعضاء الاتحاد.

وأطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأعضاء مجلس الاتحاد على التقارير الإدارية والفنية والمالية المقدم من الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، بالإضافة إلى استعراض تقارير مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 / 2020، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق للاتحاد.

وأقر مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم القرارات الآتية:

الموافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.