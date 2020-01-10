فتاة تفقد النظر لاستحمامها بـ «العدسات اللاصقة»

بروكسل(صدى):

تعرضت الفتاة البلجيكية بيترا فان كالمثات، لأزمة صحية صادمة بسبب ترك العدسات اللاصقة في عينيها أثناء الاستحمام؛ حينما كانت تمضي عطلة برفقة عائلتها.

وقالت الفتاة أنها شعرت بعد الاستحمام بالحكة والحريق في إحدى عينيها؛ ليتم نقلها إلى المستشفى؛ حيث كشفت الفحوصات أنها تعاني من وجود بكتيريا على قرنية عينها اليمنى مع تكون أكياس صغيرة.

وفقدت الفتاة البلجيكية النظر قبل أن تستعيد جزءًا منه بعد الخضوع لعملية جراحية؛ ليقول مصدر في النقابة الوطنية لأطباء العيون في فرنسا: ” تلك الطفيليات تنمو في كل المياه الحلوة غير المعقمة بشكل جيد ومنها ماء الصنابير والماء المعدني وماء المسابح “.