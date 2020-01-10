مشادة كلامية حادة بين صحفي ومدرب النصر

ماجد محمد(صدى):

شهد المؤتمر الصحفي المنعقد عقب لقاء النصر أمام نادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشادة كلامية حادة بين المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، وأحد الصحفيين.

وقال الصحفي لفيتوريا، عقب اللقاء: ” (تحتاجون أخصائي نفسي) كيف تضيع هذه الفرص؟ ” ؛ ليرد مدرب النصر بغضب: ” نحن نملك هداف العالم، وأبطال الدوري والسوبر أين حديثك حينها “.

وعاد الصحفي؛ ليقول: ” إذا احتجتوا اخصائي أنا مستعد لإحضاره “؛ الأمر الذي أشعل غضب فيتوريا الذي علق: ” هذا تقليل من عملي وكأني لا استطيع تهيئة الفريق نفسياً “.

وتعادل الاتحاد أمام النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما؛ ليتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي العميد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.