بالفيديو..« الزعاق » للمتنزهين:« لا تنسوا الرواق وكثروا الحطب »

عادل الحربي(صدى):

وجه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، نصيحة هامة للمتنزهين خلال هذه الأيام، التي تشهد فيها معظم محافظات المملكة تساقط للثلوج وهطول أمطار غزيرة.

وأضاف الزعاق في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قائلا:” تنبيه للكشاته والمتنزهين هاليومين.. لا تنسوا الرواق وكثروا الحطب تراها شمالية(صلفه) وشباط بار بأمه وراح ينفذ وصية أمه”.

وكان الزعاق أبان أن اليووم الجمعة هو آخر أيام مربعانية الشتاء، وأن يوم غد السبت يمثل أول أيام موسم الشبط، لافتا:’تشتد في موسم الشبط الرياح الباردة التي تهب من جميع الجهات وخاصة الشمالية منها فتعمل على خفض الحرارة إلى معدلات متدنية مع الصقيع”.