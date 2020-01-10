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  3. عبدالعزيز المريسل : الهلال هو بطل الدوري هذا العام

عبدالعزيز المريسل : الهلال هو بطل الدوري هذا العام




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 28 دقيقة

سبحان الله قسم بالله نفس الكلام من نفس الشخص الموسم الماضي بعد ما انهزم النصر من الإتحاد 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

وبعدها تعادل الهلال مع احد والوحده وانهزم من الحزم وتعادل مع الرائد وانهزم من النصر بجحفله برونو 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

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