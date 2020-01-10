بالفيديو.. مريم حسين:« أنا مع الرجل اللي يخون ولكن لا يخلي زوجته تعرف »

الرباط(صدى):

علقت الفنانة المغربية مريم حسين على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” أثارت به موجة من الجدل بين متابعينها.

وبدت مريم حسين في المقطع وهي تجهش بالبكاء على أغنية لأصالة بعنوان “ذاك الغبي” قائلة: “هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها”.

ودافعت مريم حسين الدفاع عن نفسها ببث مقطع فيديو جديد للرد على اتهامها بالشماتة في أصالة، قائلة: “لما غنيت الأغنية شوي بكيت.. لأن إحساس الخيانة صعب.. أنا مع الرجل اللي يخون ولكن لا يخلي زوجته تعرف لازم يكون زكي، لأن كل الرجال يخونون.. الكل يخونون.. حتى أبوي يخون”.