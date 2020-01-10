«شرك وجنون».. إيرانيون يتبركون بـ «تراب» قبر الإرهابي قاسم سليماني (فيديو)

طهران(صدى):

وثق فيديو لحظة أقدام مواطنون يبدو أنهم إيرانيون للتبرك بتراب من قبر الإرهابي قاسم سليماني الذي لقي مصرعه ؤخرًا فيضربة جوية أمريكية.

وظهر رجل في الفيديو يمسك بإناء به تراب، ويقول إنه تراب قبر المقدس – على حد وصفه – قاسم سليماني والمواطنون يتبركون به.

وأثار الفيديو استياء عربي واسع لما فيه من تصرفات تندرج تحت الشرك وتقديس الأشخاص.

وكانت القوات الأمريكية استهدفت موكب للإرهابي قاسم سليماني كان به عدد من الرموز الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، وهو ما أسفر عن مقتل ” سليماني ” و أبو المهدي المهندس وعدد من القادة .