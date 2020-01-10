إعلامي اتحادي ساخرًا: هو جوليانو كان في الملعب؟

طلال الغامدي(صدى):

سخر الإعلامي الرياضي الشهير بانتمائه لنادي الاتحاد، محمد البكيري، من اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا المحترف بصفوف النصر، وذلك عقب لقاء العميد أمام العالمي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب محمد البكيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، ساخرًا: ” هو جوليانو كان في الملعب؟ “؛ ليسخر من أداء اللاعب الضعيف في المباراة؛ وتصريحه قبل اللقاء بأيام والذي قال جوليانو فيه: ” نحن كلاعبين غاضبون جدًا وذلك بسبب هزيمة الاتحاد لنا لمرتين في الموسم الماضي وسنرد الدين الجمعة المقبلة “.

وتعادل الاتحاد أمام النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما؛ ليتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي العميد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.