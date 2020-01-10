« النمر» يكشف سر ارتباط الزنجبيل بالمربعانية

علي القحطاني(صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن للزنجبيل تأثيرًا نسبيًّا على تخفيض الضغط؛ بسبب توسيعه للأوعية الدموية ومن ضمنها الجلد، مما يعطي الشعور بالدفء.

وأضاف النمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه لهذا السبب يرتبط الزنجبيل بموسم المربعانية.

وتابع النمر:” ليش الزنجبيل ارتبط مع المربعانية؟ .. للزنجبيل تأثير نسبي على تخفيض الضغط بسبب توسيعه للأوعية الدموية ومن ضمنها الجلد وهذا مايعطي الشعور بالدفء”.