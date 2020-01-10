«الذايدي» عن لقاء الاتحاد والنصر: ‏بدون بلنتيات «خنفشارية» ما يفوزون!

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي، محمد الذايدي على قمة الاتحاد والنصر، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال محمد الذايدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ ساخرًا: ” ‏بدون طرد على الخصم وبدون بلنتيات ( خنفشارية ) ما يفوزون! “.

وتجدر الإشارة إلى أنه، بهذه النتيجة تصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.