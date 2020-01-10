«الذايدي» عن لقاء الاتحاد والنصر: بدون بلنتيات «خنفشارية» ما يفوزون!
علق الناقد الرياضي، محمد الذايدي على قمة الاتحاد والنصر، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
وقال محمد الذايدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ ساخرًا: ” بدون طرد على الخصم وبدون بلنتيات ( خنفشارية ) ما يفوزون! “.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بهذه النتيجة تصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.
المليليح[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 57 دقيقة
الإتحاد أقوى من الحزم
القادسية[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 51 دقيقة
خله بفريقك. المدلل
وعالمي داعس عليك. دعس رايح. جاي
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 44 دقيقة
الخنفشاري والله وجودك في الإعلام. يسلم عليك الكابتن رام الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 42 دقيقة
العالمي داعس على فريقك من سنتين. و بدون أي بلنتي
برونو[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 26 دقيقة
تبارون😊
ترى لكم ثلاث سنوات داعسينكم ☻