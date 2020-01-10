‏مدرب ‎الاتحاد: تناصفنا مع النصر أفضلية المباراة

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفني لنادي الاتحاد، تين كات، على مباراة الفريق أمام النصر مساء اليوم الجمعة؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بتعادل الفريقين.

وقال تين كات، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ” النتيجة كانت عادلة للفريقين. تناصفنا مع ‎النصر أفضلية المباراة، استحوذنا على مجريات الشوط الأول وهم حضروا في الشوط الثاني ” .

وأضاف: ” نمر في مرحلة مستويات متصاعدة ولم نوفق في استغلال الفرص المتاحة لنا. نحن في مرحلة بناء للفريق لنصل إلى أفضل مستوى. جودة الفريق في تحسن، وسنجلب لاعبين جدد في الفترة الشتوية “؛ لافتًا إلى أن سبب غياب بروجيوفيتش، أنه عانى من إنفلونزا أثناء مغادرته إلى بلاده، تأخر بسببها عن التمارين.

وتابع: ” وضعنا في سلم الترتيب يجعلنا نشعر أن جميع العوامل سلبية؛ بينما نحاول الخروج من هذه السلبية من خلال تحسين الجو العام. وفخور بما يقدمه الشنقيطي، هو لاعب بجودة عالية ولعب بثقة كبيرة “؛ مختتمًا: ” لدينا لاعبين شباب في الفريق سيمنحون الفرصة بشكل تدريجي ” .