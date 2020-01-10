ترامب يوقع على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

واشنطن(صدى):

صادقت وزارة الخزانة الأمريكية على حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين في قوات الباسيج، وعدد من الشركات.

وشملت العقوبات 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتـل المحتجين، كما أنها تستهدف “قلب أجهزة الأمن الإيرانية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة أفراد إلى قائمة العقوبات ضد إيران، بالإضافة إلى فرض عقوبات ضد مسؤول إيراني رفيع المستوى بشأن البرنامج الباليستي، وفقا لتصريحات وزير الخزانة ستيفن منوشين.

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية حتى تتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار.