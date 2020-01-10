عدنان جستنيه: مباراة كبيرة للاتحاد رغم براعة الممثلين بالنصر

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، اليوم الجمعة، على نتيجة لقاء القمة بين نادي الاتحاد ونظيره النصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما؛ ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشاد عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، بأداء لاعبي العميد؛ ساخرًا من بعض لاعبي النصر الذي وصفهم بـ ” الممثلين ” بسبب بعض التصرفات التي لم تعجبه منهم في اللقاء.

وقال ” جستنيه ” مغردًا: ” ‏الاتحاد رغم سوء التحكيم.. الاتحاد رغم براعة الممثلين المعروفين في الفريق النصراوي.. الاتحاد؛ رغم أنه يلعب ناقص بلاعب اسمه كمارا.. الاتحاد رغم مدرب شايف ماشفش حاجة.. مباراة كبيرة للاتحاد أعاد شيء من ذلك الذي نعرفه الاتحاد “.

وفي السياق نفسه، ‏كان الناقد الرياضي الشهير قد كتب عبر حسابه على تويتر؛ أثناء كلاسيكو النصر والاتحاد؛ معترضًا على عدد من لاعبي العالمي؛ حيث قال: ” إيش ممثلين بدرجة امتياز.. بيتروس.. حمدالله.. جوليانو ” .