شاهد.. الفرق الشعبية الكويتية تهتف « عاش سلمان.. كلنا محمد»في موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع أظهر تفاعل الفرق الشعبية والكويتية بعد ختام ليلة سمرات الرياض. ضمن حفلات موسم الرياض.

وأظهر الفيديو تجمع الفرق وهم يهتفون باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان معربين عن حبهم للملك والأمير.

ورددوا خلال الفيديو هتافات “عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان .. كلنا سلمان.. كلنا محمد”.

ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بمدى التماسك والحب المتبادل بين الشعب الكويتي والسعودي.