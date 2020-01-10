بالفيديو.. سباق مثير بين دراكو GTE و تيسلا موديل S

واشنطن(صدى):

نظمت الشركة المصنعة لسيارة دراكو GTE سباق تسارع بين سيارتها وبين طراز تيسلا موديل S P100D Ludicrous+، والذي ينافس في فئة مماثلة.

وتفوقت GTE بشكل ساحق على تيسلا، وأظهرت زاوية التصوير في بداية المقطع أن كلاً من GTE وموديل S قريبين بشكل كبير عند الانطلاق، ولكن دراكو تتفوق بشكل ساحق بعد ذلك بلحظات.

وحسب “الشركة” السبب وراء التفوق الكبير لـ GTE هو أنها تأتي بأربعة محركات كهربائية (محرك على كل عجلة) بقوة إجمالية هائلة تبلغ 1,200 حصان، في حين أن عزم الدوران الإجمالي يبلغ 8,813 نيوتن.متر. كما تبلغ السرعة القصوى 332 كلم/سا، وتستخدم السيارة بطارية بقدرة 90 كيلو وات ساعة، بمدى يبلغ 402 كلم لكل شحنة.

يشار إلى أن دراكو GTE سيارة سيدان كهربائية بالكامل، ولكنها تتميز بقوة هائلة ومظهر رياضي استثنائي.