الفراج: «اليوم بدأ الاتحاد في الدوري وكل ما سبق كوابيس»
أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج اليوم الجمعة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه نادي الاتحاد ضد النصر والذي كان أداء متميزًا.
وقال الفراج عبر حسابه على ” تويتر ” : الف حمد لله على سلامتك يا عميد .. اليوم بدأ الاتحاد المشاركة في الدوري وكل ما سبق كان كوابيس.
وتابع: أتمنى استمرار هذا المستوى في مباريات الفريق المقبلة حتى لاتكون مباراة اليوم مجرد حلم.
واختتم : شكرا ايضا لفريق النصر على تقديم مباراة قوية وتنافسية لكن المنافس اليوم كان غير.
وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ورغم ذلك شهدت المباراة أجواءً حماسية وتنافسية عالية.
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