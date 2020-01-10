الفراج: «اليوم بدأ الاتحاد في الدوري وكل ما سبق كوابيس»

نواف السالم(صدى):

أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج اليوم الجمعة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه نادي الاتحاد ضد النصر والذي كان أداء متميزًا.

وقال الفراج عبر حسابه على ” تويتر ” : الف حمد لله على سلامتك يا عميد .. اليوم بدأ الاتحاد المشاركة في الدوري وكل ما سبق كان كوابيس.

وتابع: أتمنى استمرار هذا المستوى في مباريات الفريق المقبلة حتى لاتكون مباراة اليوم مجرد حلم.

واختتم : شكرا ايضا لفريق النصر على تقديم مباراة قوية وتنافسية لكن المنافس اليوم كان غير.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ورغم ذلك شهدت المباراة أجواءً حماسية وتنافسية عالية.