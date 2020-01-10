وظائف شاغرة في جمعية «مكافحة السرطان»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي شؤون موظفين)؛ مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية).

وأوضحت الجمعية، أن من بين الشروط: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية)، خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الموارد البشرية، الإلمام بالحاسب الآلي، اجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/20م؛ بينما من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]