مطالب بمعاقبة نجم السوشيال الذي وضع قطة في «مايكرويف»

عادل الحربي(صدى):

طالب الكاتب الصحفي منصور الضبعان الجهات المعنية والمسؤولة بمحاسبة من بقوم من مشاهير السوشيال ميديا بتصرفات غير لائقة تٌلحق الضرر بالمجتمع.

وجاء ذلك على خلفية الفيديو المنتشر لأحد نجوم السوشيال في المملكة الذي وثق لحظة قيامه بوضع قطة في جهاز التسخين (مايكرويف).

وقال الضبعان إن وجود القدوات التافهة وانتشارها جاء بسبب انعدام الحس التربوي في البيت والمدرسة.

ووجه “الضبعان” عبر برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية، حديثه للسلطات ذات العلاقة، قائلًا إنه يجب أن تقوم بمسؤولياتها تجاه تصرفات بعض مشاهير السوشيال ميديا غير اللائقة؛ حفاظًا على الناشئة والأجيال القادمة.

وطالب بمعاقبة شهير في السوشال ميديا قام بوضع قطة في الميكروويف، لافتًا إلى أن هناك جهات تستهدف المجتمع السعودي بزراعة أو صناعة أو استغلال قدوات موجودة لتمرير أيديولوجيا خاصة بها.

ويرى الكاتب الصحفي إن معيار القدوة الرئيسي هو ذلك النموذج الذي يملك الحس التربوي وينفع ويحافظ على الناس.

وشن مواطنون هجومًا على نجم السوشيال المراهق بعد أن قام عدد من الشباب بتقليده ووضع قططهم

في جهاز التسخين وتعريضها للخطر.

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