بالفيديو.. لحظة اغتيال فريق قناة دجلة في هجوم مسلح بالبصرة

بغداد(صدى):

توفى مصور قناة دجلة صفاء غالي التميمي متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء اليوم الجمعة في هجوم مسلح تعرض له مع الإعلامي العراقي أحمد عبدالصمد الذي لقى مصرعه بعد إصابته بأربع رصاصات في الصدر بالبصرة.

وفي التفاصيل، اغتال مجهولون المراسل أحمد عبد الصمد ومصور قناة دجلة صفاء التميمي في البصرة، بعد ساعات قليلة من انتقاده للمليشيات الموالية لإيران.

ووثق مقطع فيديو لحظة اغتيال مراسل قناة الدجلة، برصاصة في الرأس أنهت حياته، كما بدا في المقطع صفاء غالي جالسا بالمقعد الأمامي في السيارة بجوار السائق الذي توفي متأثراً بإصابته.