بالصور.. الاتحاد يعرقل مسيرة النصر بالدوري

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

انتهت مباراة القمة بين نادي الاتحاد وفريق النصر بهدف لكل منهما، مساء اليوم الجمعة، المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الفريقان إيجابيًا؛ حيث سجل هدف النصر بيتروس سانتوس دوس، سانتوس أراخو في الدقيقة 47؛ ليرد عليه لاعب العميد روماريو بتعديل النتيجة في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إصابة لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود، الذي قدم أفضل آداء بين لاعبي الاتحاد أمام النصر، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتعرض للإصابة، ليتم استبداله بـ عبد العزيز البيشي في الدقيقة 44 من المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.