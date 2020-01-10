3 طرق طبيعية للقضاء على مشاكل الشعر الدهني

أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة مع الشعر الدهنى، الذى يتسبب فى بعض المشاكل الجلدية منها ظهور حب الشباب بفروة الرأس.

اقترح خبراء بعض الحلول التى تساعد فى الحفاظ على صحة البشرة الدهنية ، ونصحوا بأخد 15 قطرة من زيت شجرة الشاي، مع 30 مل من زيت جوز الهند أو جوجوبا، مع عمل خليط من زيت شجرة الشاى وجوز الهند أو جوجوبا، وتركه على الرأس لمدة ساعة قبل تنظيف الشعر، وتجربة الوصفة لمدة مرتين أو ثلات مرات فى الأسبوع.

وأيضا بأخذ 2-3 ملاعق كبيرة من خل التفاح، مع كوب من الماء، مع إضافة ملعقتين أو ثلاث ملاعق من خل التفاح إلى كوب من الماء وخلطهم جيدًا، ثم غسل الشعر بمطهر خفيف، ثم غسل الشعر بمحلول خل التفاح، وتركه لمدة بضع دقائق قبل الشطف بالماء البارد، وتجربة الوصفة لمدة 3-4 مرات فى الأسبوع.

وأكد الخبراء على أخذ القليل من زيت جوز الهند البكر، وتدليك فروة الرأس، مع وضع الزيت بالتساوي على فروة الرأس والشعر، وتركه لمدة ساعة قبل غسله بشامبو خفيف، مع تجربة الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.