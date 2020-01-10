بالصور.. حصاد الجولة السادسة من دوري الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة السادسة من دوري الصالات السعودي، والتي سجل فيها 37 هدف؛ حيث تقابل في الرياض الساعة 6 مساءً فريقي القادسية متصدر مجموعته بـ9 نقاط مع العرض صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط وفارق الأهداف.

ويملك القادسية محترفان من البرازيل، العرض لا يملك محترفين، سجل العرض هدف أول من فهد الرديني؛ بينما تعادل للقادسية الذي يسيطر ولكن العرض يسجل هدف ثاني من اللاعب الغامدي، ليرد بهدف تعادل وتغيرات مدرب العرض تمكن القادسية من اضافة هدف ثالث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما الشوط الثاني كان العرض اكثر تركيز، وسجل الرديني هدف خرافي في مرمى القادسية وتعادل بثلاثة أهدف لمثلهم؛ ليعود القادسية ويسجل الرابع والخامس من اللاعب صالح.

وأصبحت المباراة في ” رتم ” سريع وتدخلات قوية، وأخرج الحكم بطاقة حمراء لمدير فريق القادسية؛ الذي رغم وجود محترفان من البرازيل إلا ان العرض احرجهم كثيرًا؛ حيث قدم نجوم العرض مباراة كبيرة لم يحالفهم التوفيق في آخر ثواني المباراة بتسجيل التعادل.

أما المباراة الثانية؛ فهي لقاء الاتفاق أمام الثقبة في الدمام؛ حيث تمكن الاتفاق من الفوز على الثقبة صاحب المركز الثالث بأربعة أهداف مقابل هدفين؛ ليصل إلى النقطة 10؛ فيما سجل للاتفاق عبدالعزيز العلوني هدفين، وجوهر جماح، ونواف العروان؛ بينما في المدينة المنورة طار العلا بنتيجة المباراة والصادرة بعد فوزه على حراء.

ووصل إلى النقطة 13 ويبدو أن أبناء المدينة لن يكونوا ضيوفًا فقط على دوري الصالات؛ فإنهم مع محترف سوبر سينافسون على بطولة الدوري بشكل كبير، وفي الزلفي تمكن العلمين من الحاق هزيمة ثقيلة بطويق بتسعة أهداف لأربعة؛ ليبقى طويق في المركز الأخير ويصعد العلمين إلى المركز 5؛ بينما سيتوقف الدوري لمدة 21 يوم من أجل معسكر المنتخب في إسبانيا.