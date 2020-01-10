بالفيديو.. مواطنة تخترع «بدلة عسكرية» تقي من الأسلحة الكيماوية

نايف السالم(صدى):

نجحت المواطنة طرفة المطيري، في اختراع بدلة عسكرية تقي من أضرار الأسـلحة الكيماوية والتي تعد من أسـلحة الدمار الشامل.

واستخدمت المواطنة في صناعة البدلة، خاصية النسيج الخلوي المعتمدة من مختبرات دولية ومنظمة حقل الأسلحة الكيماوية؛ فيما عقبت المخترعة أن رؤية المملكة 2030 وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي، شجعتها في اختراعها.

وأوضحت أن توجيه ولي العهد، شجع الشركات في المملكة إلى العمل بشكل دؤوب جدًا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية العالمية لنقل وتمكين المقدرة في المملكة للعمل في القطاعات العسكرية المتخصصة، بحسب تقرير قناة ” العربية ” .