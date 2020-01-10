شاهد.. زين الدين زيدان يركض على كورنيش جدة

طلال الغامدي(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بالركض في الصباح على كورنيش جدة.

وأظهر الفديو الحرية والأمان التي تمتع بها المدرب أثناء ممارسة الرياضة على كورنيش جدة.

ويتواجد زين الدين زيدان مع فريقه ريال مدريد في جدة في إطار مشاركته في منافسات كأس السوبر الإيطالي بنظامه الجديد والذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة.

ونجح الريال في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل أتلتيكو على حساب برشلونة.