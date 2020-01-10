« إتلاف مال الدولة».. قضية جديدة تضاف إلي سجلات اللص العاري 

خالد الظفيري(صدى):

يواجه المتهم المعروف إعلاميا بـ” اللص العاري ” في الكويت تهمة جديدة تتعلق بإتلافه مال الدولة، وجاء ذلك عقب قيامه بضرب إحدى نوافذ مباحث منطقة مبارك الكبير برأسه، الأمر الذي تسبب بتهشم الزجاج.

وعلي الفور، نقلت الإسعاف المتهم إلى المستشفى بعد إصابته جراء الضربة، حيث سجلت ضده قضية تضاف إلى سجله الإجرامي.

وكان اللص العاري ظهر في مقطع فيديو يعتلي دورية أمنية وهو عاري الصدر، ثم طلب من المارة تصويره قبل أن يفر هاربا ولكن لم يحالفه الحظ وأطاحت الأجهزة الأمنية الكويتية بالمتهم.

ومن الجدير بالذكر أن اللص العاري كان قد خرج من السجن المركزي قبل فترة من واقعة ظهوره عاريا في مقطع متداول.