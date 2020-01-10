3 خطوات لإخفاء الهالات السوداء تحت العين
تعتبر الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات التي تؤرق معظم النساء، لتأثيرها على حيوية وجمال المرأة.
وتلجأ غالبية النساء لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء إسمرار تحت العين أي ” الهالات السوداء”، و تعد مستحضرات المكياج حلا مؤقتا لإخفاء الهالات السوداء ولكن يمكن التخلي عنها واستبدالها بطرق سهلة.
ونستعرض خطوات بسيطة لإخفاء الهالات التي تظهر تحت العينين ومن أبرزها أولا.. التدليك: تدليك منطقة تحت العينين يحد من الاحتقان ويعزز دورتها الدموية، ولذا يجب الضغط اللطيف عليها بواسطة الأصابع من الداخل نحو الخارج.
ثانيا.. الضمادات: استخدام أكياس الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة، ولذلك يبرّد الكيس ويطبق على الهالات لمدة 5 دقائق بعد الاستيقاظ من النوم كل صباح.
ثالثا.. التبريد: تطبيق ماء الورد البارد بواسطة قطعة من القطن على منطقة ما تحت العينين يساعد على إزالة البقع الداكنة ويعيد إلى النظرات جمالها.
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