3 خطوات لإخفاء الهالات السوداء تحت العين 

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات التي تؤرق معظم النساء، لتأثيرها على حيوية وجمال المرأة.

وتلجأ غالبية النساء لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء إسمرار تحت العين أي ” الهالات السوداء”، و تعد مستحضرات المكياج حلا مؤقتا لإخفاء الهالات السوداء ولكن يمكن التخلي عنها واستبدالها بطرق سهلة.

ونستعرض خطوات بسيطة لإخفاء الهالات التي تظهر تحت العينين ومن أبرزها أولا.. التدليك: تدليك منطقة تحت العينين يحد من الاحتقان ويعزز دورتها الدموية، ولذا يجب الضغط اللطيف عليها بواسطة الأصابع من الداخل نحو الخارج.

ثانيا.. الضمادات: استخدام أكياس الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة، ولذلك يبرّد الكيس ويطبق على الهالات لمدة 5 دقائق بعد الاستيقاظ من النوم كل صباح.

ثالثا.. التبريد: تطبيق ماء الورد البارد بواسطة قطعة من القطن على منطقة ما تحت العينين يساعد على إزالة البقع الداكنة ويعيد إلى النظرات جمالها.