حارسي عمارة يستدرجان طفلتين ويتحرشان بهما

خالد الظفيري(صدى):

قررت وزارة الداخلية في الكويت إبعاد حارسين إدارياً للصالح العام بعد تورطهما في خدش حياء طفلتين في إحدى البنايات التي يعملان بها.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت تلقت بلاغا من مقيمة عربية يفيد بأن طفلتيها البالغتين من العمر 8 و9 سنوات كانتا تلهوان في ساحة العمارة كعادتهما يومياً، إلا أن حارسي العمارة استغلا براءة الطفلتين واستدراجهما للعب معهما وجلبا لهما الحلويات، ثم قاما بتدنيس براءتهما بحركات غير أخلاقية.

تم ضبط الحارسين وإحالتهما إلى التحقيق، وتضاربت أقوالهما واعترفا بفعليهما، عندها طلبت المبلغة من رجال الأمن عدم رغبتها في تسجيل قضية إذا ما تم ابعادهما إدارياً. وصدر القرار المتقدم.