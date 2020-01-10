مفاجأة في واقعة مقتل شاب بمنزل نانسي عجرم

بيروت(صدى):

كشف تقرير الطب الشرعي، أمس الخميس، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب سوري داخل منزل الفنانة نانسي عجرم إثر إصابته بأعيرة نارية على يد زوجها بدعوى أنه لص.

وأوضح التقرير أن الإصابات جاءت على النحو التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر. مشيرا إلى أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي عجرم، إذ أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

وفي السياق نفسه قال محامي عائلة الشاب القتيل في بيان، إنه بعد تفاوض شاق مع عائلة الشاب القتيل محمد الموسى، قررت العائلة استلام الجثة أمس الخميس، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى .

وأصدرت القاضية غادة عون، أمس الخميس، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد وعرض نانسي عجرم على الطب الشرعي لبيان سبب إصابتها.

وكان القضاء اللبناني أخلى سبيل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بعد نحو 3 أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.