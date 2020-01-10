تفاصيل مروعة في واقعة وفاة طفلة بعد تعرضها للاغتصاب

الرباط(صدى):

تكشفت معلومات هامة عن تعرض الطفلة ” غزلان ” البالغة من العمر 8 سنوات للاغتصاب على أيدى ذئب بشري بعد وجود كمية من السائل النووي على الضحية.

وخضعت جثة الطفلة غزلان اليوم الجمعة، للتشريح الطبي في مدينة أسفي بالمغرب لمعرفة الأسباب الرئيسية لوفاة الطفلة

وكانت الطفلة توفيت فجأة صباح الأربعاء الماضي، على الطريق العمومية، بجماعة سيدي بولعلام مسقط رأسها، ضواحي مدينة الصويرة.

يذكر أن النيابة العامة أمرت تشريح جثة الطفلة “غزلان”، بعد توصلها لمعلومة من طرف الطاقم الطبي، تشير لوجود كمية من السائل المنوي على تبان الضحية.