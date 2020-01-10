بالفيديو.. رياح مثيرة للأتربة تسود طقس غدًا السبت

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لطقس الغد في جميع أنحاء المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق المملكة ووسط المملكة؛ بينما يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على الشمال.