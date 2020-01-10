بالفيديو.. رياح مثيرة للأتربة تسود طقس غدًا السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لطقس الغد في جميع أنحاء المملكة.
وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق المملكة ووسط المملكة؛ بينما يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على الشمال.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- غداً في #المملكة #طقس_الشتاء
#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/CPB74HqKoy
— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 10, 2020
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