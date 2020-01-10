حضور ميداني في الأسواق والمتنزهات لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف خلال إجازة الربيع بمكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

باشرت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حضورها الميداني هذه الأيام خلال إجازة الربيع لهذا العام ١٤٤١هـ بتسيير دوريات ميدانية راجلة وراكبة في الأسواق والشواطئ والأماكن العامة.

وتقديم النصح والتوجيه بالرفق واللين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق خطة ميدانية منظمة للعمل الميداني والتوجيهي للقيام بالواجب الشرعي المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق التعليمات والأنظمة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة راعت أهمية المسار التوعوي لكافة شرائح المجتمع، بتقديم الوسائل التوعوية، وبذل المعروف لعامة المواطنين، وإقامة الصلوات ودعوة الناس لإقامة شرائع الدين وإظهار شعير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.