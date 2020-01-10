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بالفيديو.. 2100 ريال قيمة فقعة في حفر الباطن

بالفيديو.. 2100 ريال قيمة فقعة في حفر الباطن
حفر الباطن(صدى):

بيعت أكبر فقعة في مزاد مقام بسوق الفقع في محافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، بمبلغ 2100 ريالًا.

وفي السياق نفسه، شهد السوق، قبل أيام، توفر أعداد كبيرة من الفقع الذي يجلبه الباعة من ضواحي المحافظة؛ فيما يعد موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول ” مطرة معتبرة ” في الوسم بشهور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 90802 ] نشر منذ 33 دقيقة

وصل سعر الكماء سعر الإبل ..

[ عدد التعليقات: 1674 ] نشر منذ 10 دقائق

بهالقيمة تشتري كم كيلو. الله ابو البطرة

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