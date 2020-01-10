بالفيديو.. 2100 ريال قيمة فقعة في حفر الباطن
بيعت أكبر فقعة في مزاد مقام بسوق الفقع في محافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، بمبلغ 2100 ريالًا.
وفي السياق نفسه، شهد السوق، قبل أيام، توفر أعداد كبيرة من الفقع الذي يجلبه الباعة من ضواحي المحافظة؛ فيما يعد موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول ” مطرة معتبرة ” في الوسم بشهور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90802 ] نشر منذ 33 دقيقة
وصل سعر الكماء سعر الإبل ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1674 ] نشر منذ 10 دقائق
بهالقيمة تشتري كم كيلو. الله ابو البطرة