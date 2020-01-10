بالفيديو.. 2100 ريال قيمة فقعة في حفر الباطن

حفر الباطن(صدى):

بيعت أكبر فقعة في مزاد مقام بسوق الفقع في محافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، بمبلغ 2100 ريالًا.

وفي السياق نفسه، شهد السوق، قبل أيام، توفر أعداد كبيرة من الفقع الذي يجلبه الباعة من ضواحي المحافظة؛ فيما يعد موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول ” مطرة معتبرة ” في الوسم بشهور.