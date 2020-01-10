اغتصاب امراة كل ١٥ دقيقة في الهند

نيودلهي(صدى):

تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018 حسبما أظهرت بيانات حكومية.

ووفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية أبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق. وانتهى ما يزيد قليلا على 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات.

وكشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالورو عام 2015 أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

وأفادت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.