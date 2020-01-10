نهاية مأساوية لطبيب أثناء هروبه من زوج عشيقته

القاهرة(صدى):

لقي طبيب مصري مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر، أثناء هروبه من من زوج عشيقته بعدما ضبطه داخل منزله.

وأفادت الشرطة المصرية إن طبيبا بشريا (44 عاما)، من محافظة الفيوم، قفز من الطابق الثاني عشر بمنطقة مشعل في حي الهرم، بمحافظة الجيزة هربا من زوج عشيقته.

وكشفت التحريات أن الطبيب كان مع عشيقته في مسكنها، إلا أن زوجها وصل إلى المسكن وشاهدهما معا، فحاول الطبيب الهرب من شرفة المسكن، لكنه سقط قتيلا في الحال. وتم إعداد محضر بالواقعة.