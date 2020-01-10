برشلونة يقترب من التعاقد مع تشافي 

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم نادي برشلونة التعاقد مع المدرب تشافي هيرنانديز ليكون خليفة ارنيستو فالفيردي، حيث اجتمع عدد من مسؤولي برشلونة مع تشافي للاتفاق على الشروط التي يريدها في عقده قبل الموافقة على تدريب الفريق الأول.

وعقد الاجتماع اليوم الجمعة في قطر بحضور عدد من الشخصيات، بعد يوم على هزيمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد، حيث شهد الاجتماع تواجد أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة والمدير الرياضي إريك ابيدال، بجانب بحضور تشافي هيرنانديز ووكيل أعماله

وكان تشافي هيرنانديز يشغل منصب المدير الفني لنادي السد القطري منذ الصيف الماضي، وقد حصد في أول موسم نتائج ممتازة جداً في دوري نجوم قطر ودوري أبطال آسيا.