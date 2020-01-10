أمريكا ترفض أي شروط إيرانية للدخول في محادثات

واشنطن(صدى):

أكد ‏مسؤول في الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لن تقبل أي شروط إيرانية مسبقة للدخول في محادثات.

وكانت قد تصاعدت الأحداث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؛ بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية؛ فيما شنت إيران هجومًا على قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق.