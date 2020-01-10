184ألف مراجعا لمستشفى النعيرية في 2019م

عبدالله الشمري (صدى):

أوضح مدير مستشفى النعيرية العام حمد القحطاني أن عدد المراجعين للمستشفى خلال عام ٢٠١٩ م بلغ ١٨٤٣١٢ مراجعا، مبينا أن هؤلاء المراجعين تلقوا الخدمات الصحية من خلال أقسام وعيادات المستشفى على مختلف الأعمار والأجناس.

وكشف القحطاني أن مراجعي الطوارئ خلال العام الميلادي المنصرم بلغوا ١٢٨٢٢٣ مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ٥٠٣٨٥ مراجعا، وعدد المرضى المنومين ٥٧٠٤ منوما، وعدد الولادات

٥٤٧ مولودا، في حين أجرى المستشفى ٨٥١ عملية جراحية ، وأحال ٨٨٠ حالة لمستشفيات مرجعية، واستقبل قسم الأشعة ١٩٦٩٧ مريضا، وعدد المتبرعين ٣٧٥ متبرعا، بينما استقبلت العيادة النفسية ١٦٨٥ مراجعا، وأجرى قسم الكلى ٤٦٤٦ جلسة غسيل كلوي، وبلغ عدد مراجعي السكر ١٨٨٩مراجعا.

كما سعت إدارة المستشفى لضمان عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين أثناء تنفيذ مشروع إحلال وتطوير بعض الأنظمة لمستشفى النعيرية العام، والذي يتم تنفيذه على ٤ مراحل لمدة ٢٤ شهرا بتكلفة مالية بلغت ٢٥٫٨٣٥٫٢٨ ريالا .

ويستهدف المشروع “المبنى الرئيسي للمستشفى ومبنى الخدمات القديم ومحطة التبريد ومبنى الخدمات الجديد، ومحطة معالجة مياه الصرف ومبنى معالجة المياه والصيانة”، وتشمل أعمال المرحلة الأولى في الدور الأرضي “قسم الصيدلية وقسم المختبر وبنك الدم والمطبخ وجزء من العيادات الخارجية”، في حين ستشمل أعمال الدور الأول “أقسام التنويم بالمبنى القديم وقسم الولادة والحضانة”، وتتضمن أعمال المشروع في إحلال وتطوير الأنظمة الميكانيكية كنظام التكييف والتهوية والتدفئة ونظام مكافحة الحريق ونظام الغازات الطبية، ونظام الصرف الصحي ونظام تغذية المياه ونظام ري الأشجار والمسطحات الخضراء.