القضاء اللبناني يستدعي نانسي عجرم

بيروت(صدى):

أصدرت القاضية اللبنانية، غادة عون، اليوم الجمعة، أمرا باستدعاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتحقيق معها وعرضها على الطبيب الشرعي عقب هجوم شاب على منزلها ومقتله على يد زوجها.

وكان وكيل عائلة القتيل، قد قدم طلبًا يتضمن التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة عجرم؛ لتقرر القاضية بالاستماع لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.