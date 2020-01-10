‏مدرب ‎الهلال: لم يكن أمامنا وقت كاف للاستعداد للوحدة

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الجمعة، أنه لم يكن أمام الفريق وقت كاف للاستعداد للقاء الوحدة في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا السبت.

وقال لوشيسكو، في مؤتمر صحفي: ” كالعادة لم يكن أمامنا وقت كاف للإعداد ، لكن الروح إيجابية جدا ومليئة بالرغبة وجاهزون للقاء الغد “؛ متابعًا: ” الوحدة لديه إمكانيات جيدة ومقاتل لا يستسلم بسهولة.. لو لم يكن كذلك لما تواجد في المركز الثالث.. يجب ان نحذر من التفاصيل الصغيرة ونلعب بكامل التركيز “.

وصرح ‏مدرب ‎الهلال: ” العابد يعاني من إصابة في الظهر لذا سيغيب عن لقاء الغد .. لا يوجد لدينا الا يومين او ثلاثة ايام بين كل مباراة والأخرى لذا نتعرض للكثير من الغيابات بسبب الإصابات المتنوعة وأحيانًا الايقافات ” .