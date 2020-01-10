بعد طرحه في الإمارات.. « هواوي » تزيح الستار عن مواصفات هاتفها الجديد

أبوظبي(صدى):

طرحت مجموعة “هواوي” هاتفها Mate 30 Pro 5G للمستهلكين في الإمارات خلال فعالية خاصة بدبي.

وأزاحت هواوي الستار عن مواصفات خيالية لهاتفها الجديد، مبينة أنه يتصف بقدرات كبيرة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحدا من هواتف الجيل الخامس القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.

وأشارت إلى تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية بدقة 40 ميغابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وأبانت أن الهاتف الجديد يتميز بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مقابل 3899 درهم إماراتي، بحسب ما نقل موقع aitnews.