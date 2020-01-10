ضبط مسافر يخفي 297 جرام ألماس داخل أحشائه في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

ألقت هيئة الجمارك بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة الإماراتية، القبض على مسافر أفريقي أثناء محاولة تهريب 297 جراماً من الألماس الخام في أحشائه.

وتفصيلا، تلقت هيئة الجمارك بالشارقة بلاغا يفيد بمحاولة مسافر أفريقي تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه، وفور وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة أفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه، وعرضته على جهاز كشف الأحشاء، فاتضح أنه يخفي 3 قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على 297 جراماً من مادة الألماس الخام تبلغ قيمتها نحو 90 ألف دولار أمريكي.

وخلال التحقيقات، اعترف المسافر أنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبط بحوزته من السوق السوداء بإحدى دول أفريقيا.