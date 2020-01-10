الحوثيون يقتلون شابا في مسجد بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تستمر جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية، ضد الشعب اليمني؛ حيث أطلقت النيران على المصلين في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وتسببت الرصاصات في مقتل الشاب اليمني عبدالله سعد قبيع، أثناء سماع خطبة الجمعة في المسجد؛ حيث أصابته رصاصة أدت إلى وفاته.