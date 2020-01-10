الحوثيون يقتلون شابا في مسجد بالحديدة
تستمر جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية، ضد الشعب اليمني؛ حيث أطلقت النيران على المصلين في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وتسببت الرصاصات في مقتل الشاب اليمني عبدالله سعد قبيع، أثناء سماع خطبة الجمعة في المسجد؛ حيث أصابته رصاصة أدت إلى وفاته.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 22 دقيقة
إستراتيجية الترويض عبر الإرهاب والقتل وبث الهلع والرعب وصفة إيرانية
للسيطرة على اليمنيين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90784 ] نشر منذ 1 دقيقة
اللهم اهلك الحوثيين ومن يتبعهم ومن يتبعون لهم ، شر مهلك .. آمين يامجيب الدعاء ..
.. رحم الله الشهيد واحسن عزاء من فقده .. آمين ..