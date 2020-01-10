بالصور.. طفلة مصابة بمرض نادر تتفوق في الفنون القتالية

لندن(صدى):

فازت طفلة بريطانية تعاني من تشوه نادر في الرئة بميدالية كاراتيه بعد عام من التدريبات المتواصلة، رغم تدهور حالتها الصحية .

وضربت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات مثالًا على الإرادة الصلبة بحصولها على الميدالية البرونزية في فنون القتال بعد عام واحد فقط من بدء ممارسة اللعبة. وانضمامها إلى نادٍ رياضي .

وكان الأطباء شخصوا حالة إميلي نوريس، ذات السبع سنوات، بتشوه في الرئة ناجم عن اضطراب وراثي، إثر ولادتها مباشرة والتي تطلبت تغذيتها بأنبوب خاص لمدة 5 سنوات.