غوميز يتودد للجماهير بتغريدة عربية أصيلة

ماجد محمد(صدى):

تفاعل الجمهور على مستوى جميع الأندية، اليوم الجمعة، مع نجم الهلال الفرنسي غوميز الذي نشر تغريدة له باللغة العربية من جديد.

ونشر غوميز عبر ” تويتر ” صورة له بالزي السعودي معلقا: جمعة مباركة على الجميع تقبل الله صلواتنا ودعواتنا وحفظ لنا عوائلنا.

ولاقت التغريدة ردود فعل إيجابية من قبل الجميع؛ مشيرين إلى أن غوميز من بين القلائل الذي يسعى للتعمق في المجتمع السعودي وعاداته.

وغرد أحد الجماهير قائلا إنه عادةً الأجانب يشاركون في الدوري ليلعبون ويأخذون فلوس ويمشون إلا غوميز كسر هذه القاعدة وفقًا لتغريدته .